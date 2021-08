La Lazio lavora per un rinforzo sulla fascia offensiva sinistra: tra i nomi trattati c’è quello di Zaccagni. Le ultime di Calciomercato.it

Sono ore calde per il calciomercato della Lazio, desiderosa di piazzare un ultimo colpo per il reparto offensivo. E’ stato proposto Franck Ribery, ma la prima scelta resta Kostic. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it l’esterno è la prima scelta del ds Tare, che sta valutando anche delle alternative nel caso la trattativa col Bayer Leverkusen non dovesse sbloccarsi. La prima di queste è Mattia Zaccagni.

Zaccagni ha il contratto in scadenza nel 2022 e lo scorso gennaio è stato molto vicino al Napoli. Al momento, agenti e intermediari stanno lavorando per cercare un accordo definitivo con la Lazio. Per il Verona la cessione prima di domani è la miglior soluzione, visto che rischierebbe di perdere il suo miglior giocatore a parametro zero l’anno prossimo.