Calciomercato Juventus, colpo Saul | Nuovo tentativo: cifre e dettagli

La Juventus sta ancora sondando diverse strade sul calciomercato per arrivare al nuovo centrocampista. Nuovo tentativo per il big

Sono ore caldissime per la Juventus sul calciomercato. I bianconeri dovranno concludere un paio di colpi importanti e necessari per puntellare la rosa e mettere a disposizione di Massimiliano Allegri una rosa più competitiva possibile. Focus sul centrocampo che pare traballare in quest'inizio di stagione, dopo le tante critiche di quella appena passata. E' per questo che, nonostante l'arrivo di Manuel Locatelli, i bianconeri studiano un ultimo colpo importante che possa garantire quantità e qualità.

Come vi abbiamo riportato già nella giornata di ieri, il nome giusto potrebbe essere quello di Miralem Pjanic. Il grande ritorno sarebbe utilissimo ad Allegri, ma il bosniaco non è il solo nome sul piatto della Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, tentativo per Saul: cifre, formula e dettagli

Il destino della Juventus e l’approdo del nuovo centrocampista. Secondo quanto riportato da Marcello Chirico attraverso il suo profilo Twitter, i bianconeri stanno effettuando un nuovo tentativo per Saul Niguez. Il calciatore dell’Atletico Madrid è valutato 45-50 milioni di euro. La Juventus vorrebbe impostare l’operazione tramite un prestito oneroso con diritto di riscatto. Colpo difficile, ma i bianconeri tentano di portare a Torino il calciatore.