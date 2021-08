La Juventus si prepara a ore molto intense sul calciomercato, in attesa dei colpi finali da regalare ad Allegri. Pjanic e la volata a due a centrocampo

La Juventus lavora sul calciomercato e a poche ore dal gong finale deve ancora sciogliere diversi dubbi e mettere a segno importanti colpi in entrata. Il focus dei bianconeri si concentra sul centrocampo. La Vecchia Signora, infatti, ha necessità di arrivare a un profilo di qualità e quantità nella zona nevralgica del campo. Dopo una partenza assai deludente in campionato, i bianconeri hanno necessità di un nome importante e ormai sembra essere impostata la corsa a due per ricoprire quel ruolo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, deadline Mbappe: Icardi e la Juventus attendono

Calciomercato Juventus, Pjanic in pole: volata a due a centrocampo

La Juventus non resta ferma sul calciomercato e anzi si candida a essere grande protagonista delle ultime ore della sessione estiva. A centrocampo, come vi abbiamo riportato, è tornata forte la candidatura di Miralem Pjanic. Il calciatore è in uscita dal Barcellona: l’operazione potrebbe essere effettuata last minute in prestito, con parte dell’ingaggio pagato dai catalani. Ora il bosniaco è in pole position, ma non è l’unico nome nelle idee bianconere: secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, il mediano del Borussia Dortmund sarebbe stato bloccato Axel Witsel nel caso in cui saltasse la trattativa Pjanic. Ora la Juventus stringe e vuole un nuovo centrocampista: volata a due tra il belga e il bosniaco.