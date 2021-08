Calciomercato, deadline Mbappe: Icardi e la Juventus attendono

Giornata decisiva per Kylian Mbappe: dal futuro del francese dipende anche quello di Icardi e la Juventus attende

Difficile si vada oltre oggi. Il Real Madrid e il Paris Saint-Germain decideranno oggi il futuro di Kylian Mbappe. Dentro o fuori, almeno per questa sessione di mercato perché senza rinnovo del 21enne talento francese al ‘Bernabeu’ se ne parlerà molto nei prossimi mesi. Per averlo subito però oggi è il giorno decisivo: se arriverà da Parigi il sì alla proposta da circa 180 milioni di euro arrivata da Madrid, allora l’affare andrà in porto altrimenti sarà tutto rimandato.

Ad attendere le decisioni sul futuro di Mbappe ci sono anche Mauro Icardi e la Juventus. Come raccontato da Calciomercato.it, non ci sono segnali su un possibile addio dell’argentino a Parigi, ma i bianconeri non hanno ancora perso completamente la speranza. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus, per Icardi dipende da Mbappe

La speranza di arrivare a Icardi per la Juventus potrebbe diventare un po’ più concreta nel caso in cui Mbappe dovesse restare al Psg. Con la permanenza del francese, infatti, gli spazi per l’ex Inter potrebbero ridursi e aprire uno spiraglio per i bianconeri. Ancora poche ore: Mbappe-Icardi è l’intreccio che oggi potrebbe essere sciolto.