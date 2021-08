CM.IT | Calciomercato Lazio, rispunta Ribery: le ultime

Calciomercato Lazio: rispunta il nome di Franck Ribery, attualmente svincolato. Ecco come stanno le cose

Un nome a sorpresa per l’attacco della Lazio. Franck Ribery, esterno francese classe ’83, svincolato dalla Fiorentina, è stato accostato nelle ultime ore al club biancoceleste, che è alla ricerca di un profilo per sostituire Correa, approdato all’Inter la scorsa settimana. Da Formello, come raccolto da Calciomercato.it, non arrivano conferme. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

L’ex Bayern Monaco è stato offerto a diverse squadre, soprattutto in Italia, ma non è in cima alle preferenze di Maurizio Sarri, che spera ancora in uno tra Filip Kostić dell’Eintracht Francoforte (per il quale permangono dello difficoltà) e Mattia Zaccagni dell’Hellas Verona. Nelle ultime ore, intanto, le percentuali di trasferimento del giocatore gialloblù sembrano essere cresciute in maniera considerevole.