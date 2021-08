CM.IT | Calciomercato Lazio, Kostic forza la mano: le ultime

Filip Kostic allo scontro con l’Eintracht Francoforte: la Lazio offre tra 10-12 milioni e il calciatore prova a forzare

Filip Kostic va allo scontro con l’Eintracht Francoforte. Ieri la decisione del calciatore di non presentarsi all’allenamento e l’immediata decisione della società tedesca: escluso dalla partita di oggi contro l’Arminia Bielefeld. Uno scontro con la Lazio come spettatrice interessata: i biancocelesti hanno presentato un’offerta da 10-12 milioni di euro, una cifra che il club tedesco non ritiene sufficiente. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il calciatore però, come raccolto da Calciomercato.it, sta provando a forzare la mano per convincere l’Eintracht ad accettare la proposta e dire sì alla sua cessione.