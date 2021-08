Lazio, dopo la cessione di Correa Kostic resta il grande obiettivo: il serbo vuole fortemente i capitolini. La situazione

Dopo la cessione di Joaquin Correa all’Inter, la Lazio si muove sul mercato per trovare un sostituto dell’argentino. Il primo nome sul taccuino di Tare e della dirigenza biancoceleste è da tempo quello di Filip Kostic. Il serbo dell’Eintracht Francoforte verrebbe impiegato come ala sinistra nel tridente di Maurizio Sarri, che sfrutterebbe al meglio le sue doti di ottimo assist-man già messe in mostra in Bundesliga.

Stando a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il giocatore vuole fortemente la Lazio e l’accordo può essere trovato sulla base di 15 milioni di euro. L’Eintracht ha già da tempo il sostituto, avendo acquistato Hauge dal Milan. Nel frattempo il serbo non si è allenato oggi con la squadra, segno che l’approdo in Serie A e nella capitale può essere davvero vicino.