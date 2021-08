Con un comunicato, la Lazio di Claudio Lotito ha reso nota la cessione del giocatore argentino all’Inter di Simone Inzaghi: le ultime di calciomercato

Joaquin Correa, attaccante argentino, è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter di Simone Inzaghi. L’ex punta di Siviglia e Sampdoria lascia quindi la Lazio che, con un comunicato apparso sulla Borsa Italiana, ha ufficializzato il suo addio.

IL COMUNICATO UFFICIALE

La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, per una stagione sportiva, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joaquin Carlos Correa, alla F.C. Internazionale S.p.A. per un corrispettivo di Euro 5.000.000,00 + IVA pagabile in una annualità, oltre a un corrispettivo variabile di Euro 1.000.000,00 + IVA legato a risultati sportivi, pagabile in una annualità. F.C. Internazionale S.p.A. avrà l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva al verificarsi della condizione sospensiva apposta dietro versamento del corrispettivo di Euro 25.000.000,00 + IVA pagabili in tre annualità