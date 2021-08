Calciomercato Lazio, parla Tare | L’annuncio su Kostic

Calciomercato Lazio, intrigo Kostic: le parole del ds biancoceleste Tare sullo stop all’affare dell’Eintracht Francoforte.

Nonostante Filip Kostic abbia forzato la mano per andare alla Lazio, come raccontato da Calciomercato.it, la trattativa per portare a Roma l’esterno serbo ha subito un brusco stop. Retromarcia dell’Eintracht Francoforte, che ha tolto il giocatore dal mercato. Sull’argomento si è espresso Igli Tare, ds biancoceleste, che ha parlato ai microfoni della ‘Bild’.

“Sono sorpreso che ora da Francoforte si dica che non è una questione di prezzo – ha spiegato – La situazione mi sembrava diversa, non avevo avuto l’impressione che Kostic non fosse autorizzato a lasciare il club. Sei o sette giorni fa abbiamo informato l’Eintracht che avremmo voluto prenderlo, ci hanno chiesto una offerta scritta e lo abbiamo fatto. Poi è stato dichiarato che non c’era nessuna offerta”. La Lazio aveva presentato un’offerta tra i 10 e i 12 milioni, inizialmente ritenuta insufficiente dai tedeschi.