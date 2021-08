Calciomercato Juventus, UFFICIALE: Kean torna in bianconero | Le cifre

La Juventus ha annunciato ufficialmente il ritorno di Moise Kean: tutte le cifre dell’operazione con l’Everton per il classe 2000

I bianconeri, dopo aver diramato il comunicato di commiato da Cristiano Ronaldo, hanno annunciato ufficialmente il ritorno di Moise Kean. Il classe 2000, tornato nel giro della Nazionale di Mancini, è il rinforzo per l'attacco consegnato dalla dirigenza della Juventus a Massimiliano Allegri. Nel comunicato, il club piemontese ha svelato tutte le cifre dell'operazione messa in atto con l'Everton per riportare Kean a Torino.

Calciomercato Juventus, UFFICIALE Kean | Tutte le cifre dell’operazione

Nel comunicato ufficiale sul ritorno di Moise Kean sono presenti anche tutte le cifre dell’operazione. L’attaccante torna in prestito oneroso biennale per 7 milioni di euro, da ripartire in questo modo: 3 milioni per la stagione 2021/22 e 4 milioni per la stagione 2022/23. Il prezzo del riscatto è fissato a 28 milioni di euro, pagabili in tre esercizi, e ulteriori 3 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Un’operazione che, complessivamente, può raggiungere i 38 milioni di euro.