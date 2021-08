Su Tomiyasu proseguono le sirene londinesi, anche se cambiano ‘colore’: dopo il Tottenham, tentativo dell’Arsenal

Sfumato il Tottenham, adesso è l’Arsenal a spingere per Tomiyasu. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, l’intermediario che sta conducendo la trattativa è in volo direzione Bologna per presentare la proposta dei ‘Gunners’ e cercare di portare a termine l’operazione. E’ corsa contro il tempo, ma i ‘Gunners’ vogliono provare ad andare fino in fondo sfruttando la volontà del giapponese di trasferirsi in Premier nonché la necessità del club di Saputo – che valuta Tomiyasu sui 23-25 milioni – di fare cassa con una grande cessione.