Josip Brekalo, ala sinistra del Wolfsburg, è nel mirino del Torino di Ivan Juric, a caccia degli ultimi colpi in questa sessione estiva di calciomercato

Il Torino di Ivan Juric è finora a zero punti nel campionato italiano di Serie A ed il tecnico ex Verona ha mostrato tutte le sue perplessità sulla rosa nelle ultime giornate. Il club granata ha però ascoltato il suo tecnico e in queste ultime ore si è letteralmente scatenato in sede di trattative.

L’ultimo nome caldo è quello di Josip Brekalo. Il Torino, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, è in forte pressing sul giocatore croato, connazionale di Juric, e la formula giusta per la buona riuscita della trattativa potrebbe essere quella del prestito con riscatto fissato sui 10-15 milioni di euro. Tutto confermato quindi: in passato vi avevamo parlato di un possibile approdo di Brekalo in Italia.