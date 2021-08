CM.IT | Calciomercato Lazio, Caicedo al Genoa: cifre e dettagli

Calciomercato Lazio: Felipe Caicedo è ad un passo dal trasferimento al Genoa. Tutte le cifre e i dettagli dell’affare

Non aveva chiesto la cessione, ma alla fine lascerà Formello e si accaserà al Genoa. Felipe Caicedo, attaccante della Lazio, in scadenza di contratto nel 2022, è ad un passo dal club rossoblù. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, l’ecuadoriano si trasferirà per circa 3 milioni di euro e siglerà un contratto biennale da almeno 2 milioni di euro a stagione più bonus.