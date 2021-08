Lazio, su Caicedo l’interesse di Genoa e Sampdoria: l’attaccante dell’Ecuador non ha però chiesto la cessione

Derby della Lanterna per Felipe Caicedo. L’attaccante della Lazio, come raccolto in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, è finito nel mirino non solo del Genoa, ma anche della Sampdoria, che nelle ultime ore si è fatta avanti con insistenza. L’ecuadoriano 32enne è in scadenza di contratto (giugno 2022) con i biancocelesti e in questa sessione di mercato non ha manifestato la volontà di lasciare Formello. Anzi, l’arrivo di Maurizio Sarri è stato un stimolo in più per l’ex bomber dell’Espanyol, che sa di partire indietro nelle gerarchie rispetto a Ciro Immobile, ma vuole giocarsi le sue chance. Finora il ballottaggio, in panchina, è stato con Vedat Muriqi, attaccante kosovaro, arrivato la scorsa estate dal Fenerbahçe per oltre 18 milioni di euro e che nell’ultima stagione ha realizzato in totale 2 gol e 1 assist in 34 presenze, giocando 1.182 minuti.

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT – Lazio, visite mediche per Basic

Caicedo, invece, ha concluso l’anno con ben 9 gol in 30 presenze e 1.054 minuti giocati. Insomma, più reti per l’ecuadoriano (e più punti per la Lazio), giocando meno del kosovaro. Il rinnovo di contratto con la Lazio non sembra al momento una strada percorribile. Anche se Caicedo a Roma si sente a casa, e la sua famiglia vorrebbe restare a lungo nella Capitale. Il feeling con i tifosi c’è. I suoi gol, spesso all’ultimo minuto, sono diventati un marchio di fabbrica. Anche per questo Simone Inzaghi, appena sbarcato all’Inter, aveva fatto il suo nome per l’attacco nerazzurro. E non è detto che possa tornare all’assalto. Intanto, Caicedo si allena da professionista a Formello. E aspetta il suo turno, già contro lo Spezia, sabato prossimo all’Olimpico.