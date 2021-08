VIDEO CM.IT – Lazio, visite mediche per Basic

La Lazio accoglie Toma Basic, il centrocampista croato in Paideia per le visite mediche con il club biancoceleste.

Visite mediche di rito per Toma Basic. Il centrocampista croato in arrivo alla Lazio dal Bordeaux per un’operazione dal valore complessivo di circa 10 milioni di euro è pronto ad iniziare una nuova avventura. Dopo i controlli, il medio si recherà a Formello per firmare il contratto nel centro sportivo biancoceleste.