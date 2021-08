Nicolas Valentini non si trasferirà al Verona. Ecco i dettagli di Calciomercato.it

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Niente Verona per Nicolas Valentini. Secondo le informazioni di Calciomercato.it, l’affare è saltato nonostante il club scaligero avesse trovato un accordo totale sia con il Boca Juniors, prestito con diritto di riscatto, che con il promettente difensore classe 2001. Motivo? Non sono arrivati i documenti necessari al difensore argentino per l’ottenimento del passaporto comunitario. Valentini aveva messo in cima ai suoi desideri l’approdo in Italia, ma è ora diretto in Svizzera, al Lugano, sempre con la medesima formula.