Nikola Vlasic, seguito per diverso tempo dal Milan, è un nuovo giocatore del West Ham: il comunicato ufficiale del club inglese

Milan e Vlasic, un matrimonio saltato definitivamente. Il calciatore croato era stato seguito per diverso tempo dai rossoneri, in cerca di un rinforzo sulla trequarti dopo l’addio di Calhanoglu. La pista, però, non si è mai concretizzata, a causa dell’elevata richiesta del CSKA Mosca, club proprietario del cartellino. Poi, l’inserimento del West Ham, che alla fine si è rivelato decisivo per il futuro del classe ’97. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, il Barcellona spinge per il bomber | C’è il sì del giocatore!

Vlasic, quindi, approda ufficialmente in Premier League e vestirà la maglia degli ‘Hammers’. “Il West Ham United è lieto di annunciare la firma dell’attaccante della nazionale croata Nikola Vlasic. Il talentuoso 23enne arriva con un contratto quinquennale per una cifra non divulgata dal club della Premier League russa CSKA Mosca”.