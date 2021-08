Roma, il giovane Riccardo Ciervo può andare alla Sampdoria in questi ultimi minuti di mercato

La Roma continua a lavorare in uscita anche in questi ultimi minuti di calciomercato. È una corsa contro il tempo per il trasferimento di Riccardo Ciervo alla Sampdoria. Classe 2002 e uno dei talenti più importanti del settore giovanile giallorosso, gli agenti (gli stessi di Pellegrini) stanno lavorando per chiudere in tempo l’operazione impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Minuti contati, ma la Samp potrebbe mettere a segno un altro colpo importante, ancora classe 2002 dopo Dragusin e Ihattaren dalla Juventus.