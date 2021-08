La Juventus continua a lavorare anche sui giovani e le cessioni: in chiusura un altro affare con la Sampdoria per Dragusin

La Sampdoria è sicuramente tra le protagoniste di questi ultimi giorni, anzi ore, di calciomercato estivo. I blucerchiati erano comunque tra le squadre più bisognose di rinforzi e si stanno muovendo in maniera importante. Arriverà Ihattaren, in prestito via Juventus, ma non sono finiti qui gli affari con Agnelli.

Come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, è in dirittura d’arrivo la trattativa per Radu Dragusin, giovane difensore su cui i bianconeri puntano molto, come dimostrato anche dal recente rinnovo. Il promettente centrale romeno, anche lui 2002 come l’olandese, è pronto a trasferirsi con la formula del prestito secco. Si attende la fumata bianca definitiva a meno di ribaltoni dell’ultima ora che non sono mai da escludere.