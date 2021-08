La Juventus studia le ultime mosse sul calciomercato, ancora alla ricerca dell’attaccante. Gli ultimi segnali per la trattativa Icardi

L’addio di Cristiano Ronaldo ha aperto il casting per l’attacco della Juventus. I bianconeri, infatti, vanno a caccia di un nuovo bomber, anche dopo l’arrivo di Moise Kean. Un ritorno che comunque non placa le intenzioni bianconere in sede di calciomercato, anzi. Nell’ultimo giorno di trattative, diverse piste restano in via di valutazione, alla ricerca dell’occasione giusta.

Da mesi, è viva per i bianconeri la pista che porta a Mauro Icardi. L’argentino piace molto a Massimiliano Allegri ed è ormai da diverso tempo nome in sottofondo per il mercato bianconero. A poche ore dalla fine della sessione estiva, i segnali sono chiari.

Calciomercato Juventus, niente svolta per Icardi: se ne riparla a gennaio

Nessuna missione per Icardi, nessun segnale che l’affare possa surriscaldarsi nelle ultime ore. Maurito, come vi abbiamo anticipato negli scorsi giorni, resterà al PSG, con buona pace dei tifosi bianconeri. La pista, dunque, a meno di nuovi ribaltoni e clamorose sorprese, non è destinata a surriscaldarsi nelle prossime ore di trattative. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, tutto però potrebbe cambiare nei prossimi mesi. Icardi, infatti, potrebbe tornare nome caldo a gennaio o anche a giugno: una sorta di promessa che potrebbe presto diventare realtà.