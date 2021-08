Calciomercato Juventus, contatti col PSG | Tentativo per Paredes

La Juventus continua a cercare un centrocampista da consegnare ad Allegri: contatti con il PSG per Paredes

Manca sempre meno alla fine del mercato, ma la dirigenza bianconera vuole regalare un centrocampista a Massimiliano Allegri. La debacle contro l’Empoli ha messo in luce tutti i limiti di una rosa che, ora, necessita di un doppio rinforzo: Moise Kean sarà il colpo in avanti, mentre per il centrocampo è un autentico rebus. Diversi sono i nomi vagliati dalla Juventus: come raccontato su Calciomercato.it, il ritorno di Pjanic resta una possibilità, ma non l’unica. La ‘Vecchia Signora’, infatti, starebbe tentando un colpo in casa PSG: il tempo stringe però. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, tentativo in extremis per Paredes | Ritorno di fiamma

Secondo quanto rivelato da ‘SportMediaset’, la Juventus starebbe facendo un tentativo con il PSG per Leandro Paredes. Mauro Icardi, quindi, potrebbe non essere l’unico nome sul tavolo con il club parigino: l’argentino sarebbe un grande rinforzo per il centrocampo, portando carattere ed esperienza ad un reparto parso in enorme difficoltà nelle prime uscite stagionali. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

L’ex Roma avrebbe tutte le caratteristiche ricercate da Massimiliano Allegri, anche se la trattativa presenta diverse difficoltà: la prima è la valutazione economica da 25 milioni di euro che ne fa il PSG, la seconda è che bisognerebbe liberare una casella da extracomunitario. Tutte circostanza che complicano notevolmente la strada per arrivare a Paredes: la Juventus ha meno di 24 ore per trovare una soluzione.