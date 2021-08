Real Madrid, non è finita per Mbappe | Rilancio dell’ultim’ora

Real Madrid ancora in corsa per Mbappe, le ultime ore di calciomercato potrebbero portare un nuovo assalto dei ‘Blancos’.

Ultimo giorno di mercato in cui non sono da escludere colpi di scena anche clamorosi. La pista che porta a Mbappe si è raffreddata per il Real Madrid, ma i ‘Blancos’ ci credono ancora. Secondo ‘Marca’, per l’attaccante francese non è ancora finita. Potrebbe esserci il tentativo di un nuovo rilancio per abbattere le resistenze del Psg. La dirigenza spagnola sta riflettendo su un ritocco verso l’alto della precedente offerta portandola a 170 milioni più 30 di bonus. A fronte di un importo di 200 milioni circa, per i francesi sarebbe difficile dire di no.