Calciomercato Torino, accordo per Praet: prestito con diritto di riscatto

Il ritorno di Dennis Praet in Serie A è sempre più vicino. La chiusura è imminente con il Torino: visite mediche e firma in arrivo

Tutto definito per il ritorno di Praet in Serie A dopo due stagioni al Leicester Ci siamo per il ritorno in Serie A di Dennis Praet. Come raccolto da Calciomercato.it, il Torino ha raggiunto un accordo con il Leicester per il prestito con diritto di riscatto del centrocampista belga ex Sampdoria. Il belga (60 presenze con le ‘Foxes’ in due stagioni) è già prossimo alle visite mediche prima della firma sul contratto con i granata.