Yacine Adli è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan di Pioli: i rossoneri hanno depositato il contratto del gioiello in Lega

Yacine Adli è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. Il club rossonero, come si legge sul sito della Lega Serie A, ha depositato il contratto del talento francese classe 2000. Il trasferimento avviene a titolo definitivo, ma non sarà immediato. Come già raccontato, il giovane centrocampista rimarrà a farsi le ossa al Bordeaux in prestito per una stagione, per poi tornare a Milano e iniziare la nuova avventura con la maglia rossonera. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

‘Diavolo’, quindi, assoluto protagonista di queste ultime ore di calciomercato, con la chiusura anche dell’affare Messias con il Crotone.