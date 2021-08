Le ultime sul calciomercato del Napoli di Luciano Spalletti. Tutti gli aggiornamenti sulla squadra azzurra: da Petagna ad Anguissa

Rimane bloccato il discorso Petagna, la Sampdoria, consapevole della situazione in casa Napoli, si e’ informata su Seferovic. A nove ore circa dalla fine del mercato, l’ex SPAL va più verso la permanenza che un eventuale prestito. S’attende l’annuncio ufficiale di Anguissa, intanto filtrano le cifre: 400 mila euro per il prestito oneroso, 15 milioni per il diritto di riscatto e ingaggio di 3 milioni condiviso al 50%.

In uscita si attende l’ufficialita’ del prestito di Gaetano alla Cremonese, Palmiero è conteso da Ternana e Cosenza. Machach dovrebbe approdare all’Honved Budapest e Costa alla Reggiana. Per la Primavera e’ ufficiale il prestito di Mercurio dal Bari, centrocampista di qualità classe ‘2003 con cinque presenze in C ed un assist contro il Palermo. L’ex Milan Coli Saco (centrocampista classe ‘2002) e’ in prova da inizio agosto, ha convinto l’area tecnica del Napoli ma ci sono ostacoli burocratici per il tesseramento, potrebbe firmare anche dopo il mercato. Nel frattempo il Napoli sta parlando con il Palermo per il

prestito di Aziz Toure‘, centrocampista classe ‘2002.