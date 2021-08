Calciomercato Milan, colpo Messias: pronte le visite mediche

Il Milan è pronta ad accogliere Junior Messias. È lui il nuovo acquisto dei rossoneri sulla trequarti: oggi le visite mediche

Il Milan batte un colpo decisamente interessante tra trequarti e attacco. I rossoneri, infatti, arrivano a Junior Messias. Il calciatore si è messo in evidenza nell'ultima stagione con il Crotone, mostrando grande qualità nella gestione del pallone, nel dribbling e anche in fase di rifinitura e realizzativa. Ora arriva l'occasione della carriera e il passaggio al Milan.

Una trattativa che, come vi abbiamo riportato, si è surriscaldata nella notte. Il summit ha portato alla fumata bianca, arrivata grazie a un prestito oneroso con diritto di riscatto. Stefano Pioli ha così il sostituto di Hakan Calhanoglu e un fantasista in grado di cambiare le partite, dall’inizio quanto in corsa.

Calciomercato Milan, visite mediche per Messias: i dettagli

La trattativa è ormai chiusa: Messias sarà molto presto un nuovo calciatore del Milan. E sono già in programma le visite mediche che avranno luogo questa mattina alle 10.00 alla clinica ‘La Madonnina’. Prossimi passi formali: il trequartista è pronto a vestire la maglia rossonera.