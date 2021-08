Calciomercato Milan, critiche per Messias | "Un incubo!"

Il prescelto per rinforzare il reparto offensivo del Milan è Messias: arrivano diverse critiche alla dirigenza

Il Milan mette le mani su Junior Messias, che lo scorso anno è retrocesso con il Crotone in Serie B. Nonostante ciò, ha disputato una buona stagione e non è passato inosservato agli occhi di Paolo Maldini e del resto della dirigenza rossonera. Un colpo che però non va giù ai tifosi del Milan, che già pregustavano giocatori come James Rodriguez, ma anche i vari Faivre e Miranchuk.

Milan, critiche per il colpo Messias

A tal proposito, sono arrivati alcuni tweet da parte dei tifosi del Milan sul colpo Messias, ritenuto non all’altezza della maglia rossonera. Proprio quando in questa stagione il ‘Diavolo‘ disputerà la Champions League contro squadre del calibro di Atletico Madrid e Liverpool. Di seguito, i tweet.

Non so con che coraggio possiate giustificare l’acquisto di #Messias. — Richi – Smoking Bianco 🔴⚫️ (@musagete10) August 30, 2021

“Messias è forte” si trasformerà tra qualche mese in “gli arbitri non ci vogliono in Champions” — Luigi (@Luissss97) August 30, 2021

Messias, mi viene da ridere — . (@FinallyMichele) August 30, 2021

Immagina rifiutare James Rodriguez per prendere Messias — Maestro Kimpembe (@lollo___95) August 30, 2021