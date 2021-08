Calciomercato Milan, ci siamo per il trequartista | Accordo vicino

Calciomercato Milan, i rossoneri sono vicini a concludere la sessione di trattative con un colpo sulla trequarti: di chi si tratta.

Il Milan pronto a concludere il suo calciomercato, piuttosto attivo, con il colpo tanto atteso sulla trequarti. Numerosi i nomi che sono stati vagliati dai rossoneri in queste settimane, al termine di un casting praticamente infinito e della sessione di trattative si chiude finalmente per il rinforzo necessario per completare la rosa di Stefano Pioli.

Il Milan è prossimo a chiudere per Junior Messias. I rossoneri sono in contatto con il Crotone per trovare l’accordo per il brasiliano. Lo scorso anno, con i calabresi, il 30enne ha realizzato 9 reti in Serie A. Intesa ormai a un passo.