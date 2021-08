Il Milan è a caccia di un nuovo calciatore che possa rafforzare la linea della trequarti. Attenzione al nome di Faivre. Addio definitivo alla suggestione James Rodriguez

E’ vivo il calciomercato del Milan a poche ore dallo stop alle trattative. Yacine Adli sarà a breve un nuovo calciatore dei rossoneri: svolgerà le visite mediche nelle prossime ore, prima di far ritorno al Bordeaux, dove resterà per una stagione in prestito. Il Diavolo è attivo per regalare almeno un altro calciatore a Stefano Pioli: il Milan è a lavoro per acquistare un trequartista, capace di giocare sia al centro che sulla destra. Il nome caldo resta quello di Faivre. Si sta lavorando in queste ore per trovare la quadra con il Brest, con cui balla ancora qualche milione, tra richiesta e offerta (15 e 12).

C’è da aspettare per capire chi alla fine sarà il rinforzo per Pioli. Attenzione alle idee Ounas e Corona, così come quella potrebbe riaccendersi, che porta il nome di Ilicic. Da scartare definitivamente, invece, la suggestione James Rodriguez. Il colombiano, anche oggi, è tornato in orbita Milan ma proprio dal club rossonero arrivano smentite. Il Diavolo non è interessato al giocatore dell’Everton.