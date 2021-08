CM.IT | Calciomercato Milan, Adli in arrivo per le visite: le ultime

Milan: è fatta per l’arrivo di Yacine Adli. È atteso a Milan per le visite mediche. Tutti i dettagli

Il Milan mette le mani su Yacine Adli. Il centrocampista del Bordeaux, come scritto in Francia pochi minuti fa, sarà a breve un nuovo calciatore rossonero, ma la maglia del Diavolo la vestirà solo fra un anno. Adli, infatti, salvo cambi di programma resterà per una stagione in prestito al Bordeaux. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Come raccolto da Calciomercato.it, il giovane centrocampista sarà a Milano fra pochi minuti. Il suo aereo è atteso a Linate per le 15.00, per svolgere le consuete visite mediche prima del ritorno in Francia.