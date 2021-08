Milan e Atalanta erano molto interessate a Gudmundsson, che lascerà il Groningen per approdare in Ligue 1: le ultime di Calciomercato.it

Vi avevamo raccontato dell’interesse del Milan e dell’Atalanta per Gabriel Gudmundsson, terzino sinistro del Groningen che può ricoprire tutti i ruoli della fascia. Sullo svedese c’era anche il Napoli. C’era, sì, perché a breve verrà formalizzato il suo trasferimento. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, Gudmundsson approderà al Lille per sei milioni di euro.

Un’operazione in uscita molto importante per il Groningen, che riesce a ricavare un buon tesoretto nonostante il giocatore sia in scadenza nel 2022. Gudmundsson firmerà con il Lille un contratto quinquennale, la firma è prevista per domani.