Takehiro Tomiyasu sta per salutare il Bologna e la Serie A: è in dirittura d’arrivo l’operazione con l’Arsenal

Tomiyasu sta per coronare il suo sogno di giocare in Premier League. La ‘missione’ a Bologna dell’intermediario si sta rivelando vincente. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

L’operazione viaggia spedita verso la chiusura per circa 23 milioni di euro.