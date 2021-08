Si complica l’addio di Samu Castillejo dal Milan, dopo le trattative con Real Sociedad e Getafe: le ultime di Calciomercato.it

La cessione di Samu Castillejo si complica. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la decisione dell’esterno di abbandonare il suo storico agente, Manuel Garcia Quilon, ha compromesso definitivamente le trattative con Real Sociedad e Getafe, club coi quali il rappresentante spagnolo è in ottimi rapporti.

Al momento non si segnalano nuove piste nella Liga, mentre non si esclude un trasferimento in extremis in Serie A, per il quale andrebbe però trovato innanzitutto l’ok del calciatore, che per ora non è arrivato, mentre dalla Germania la ‘Bild’ riporta un serio interessamento dell’Hertha Berlino. Il tempo stringe e, ovviamente, col passare dei minuti aumenta la possibilità di un’altra stagione da comprimario al Milan per l’ex Villarreal: la sua cessione dipenderà, dunque, dal possibile affondo dei tedeschi.