Calciomercato, Napoli su Aziz Toure del Palermo | Le ultime

Il Napoli sta lavorando per Aziz Toure, giovane talento del Palermo classe 2002: le ultime di Calciomercato.it

Aziz Toure, centrocampista classe 2002, ha innanzitutto una storia tutta da conoscere, un viaggio tra sofferenze e riscatto. Aziz è scappato dalla Costa d’Avorio, passato per la Libia e il Niger quando era bambino. A giugno del 2017 è stato soccorso dalla Diciotti, imbarcazione della Guardia Costiera al largo di Catania. Doveva andare in Francia e, invece, si è fermato in Sicilia. È stato trasferito in una comunità più vicina a Balestrate, dove ha giocato un campionato di Promozione convincendo la Ternana a puntare su di lui. Il lockdown l’ha spinto a restare in Sicilia e così il Palermo ha voluto portarlo nel proprio vivaio. Toure si è fatto conoscere in un gol nel derby Primavera contro il Catania.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio, accordo per Zaccagni | Cifre e dettagli

Stando alle informazioni di Calciomercato.it, nelle ultime ore del mercato Aziz Toure potrebbe addirittura trasferirsi nel campionato Primavera 1: il Napoli potrebbe prenderlo in prestito. È un centrocampista di buone qualità tecniche e gamba al punto che può essere impiegato anche da esterno destro, come quinto nel sistema di gioco di Frustalupi. L’operazione non è ancora definita, il Napoli potrebbe prenderlo in prestito domani, nell’ultimo giorno di mercato.