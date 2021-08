Calciomercato Atalanta, cessione dell’ultimo momento in casa bergamasca: un attaccante passa in Bundesliga.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Operazione in uscita per l’Atalanta, che saluta Lammers. L’attaccante olandese, ex Psv Eindhoven, era ambito da diverse squadre, soprattutto il Genoa, in Serie A. Per lui invece nuova avventura all’Eintracht Francoforte. Il giocatore si trasferisce con la formula del prestito secco.