Calciomercato Juventus, no al bomber | “Solo una suggestione”

Calciomercato Juventus, sfuma uno degli attaccanti accostati ai bianconeri negli ultimi giorni: la dichiarazione che chiude tutto.

Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, la Juventus è stata molto attiva in questi giorni per cercare di correre ai ripari. E’ stato messo a segno il ritorno in bianconeri di Moise Kean, ma sono stati fatti tentativi anche per un altro bomber. Diversi i nomi, anche importanti, accostati ai bianconeri. Le ore passano però e non si registrano novità sostanziali. Un nome in particolare sembra dover restare nel cassetto.

Juventus, niente da fare per Aguero

Si parla del ‘Kun’ Aguero, accostato ai bianconeri e per il quale si è ipotizzato un clamoroso addio lampo al Barcellona dopo la partenza del suo ‘idolo’ Messi. Secondo Stefano Salandin, firma di ‘Tuttosport’, è un affare che però non si concretizzerà. “Qualche operatore alimentava un suggestivo Aguero per la Juventus ma tale appunto sembra destinata a restare: una suggestione”, il suo tweet abbastanza categorico. L’ex Manchester City, dunque, non prenderà la via di Torino.