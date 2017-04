Crotone-Milan 1-1, altra occasione sprecata per i rossoneri

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

30/04/2017 18:00

CROTONE MILAN / Dopo la sconfitta a sorpresa contro l'Empoli a San Siro, ci si attendeva il riscatto del Milan a Crotone. Non una passeggiata di piacere, considerando che i calabresi sono in un momento di forma ottima, ma visto il momento cruciale della stagione era lecito attendersi qualcosa di più dai rossoneri. La squadra di Vincenzo Montella non è andata oltre l'1-1 all'Ezio Scida invece. Risultato deludente, anche alla luce dei risultati delle rivali per l'Europa League che stanno davanti. La Lazio ha vinto il derby contro la Roma ed ha allungato, consolidando il quarto posto. L'Atalanta ha pareggiato 2-2 contro la Juventus e dunque c'era la possibilità di accorciare la distanza, rimasta 5 punti avanti. Attenzione all'Inter, che stasera gioca a Milano contro il Napoli e vincendo può agganciare i cugini.

Crotone-Milan: altro pesante stop per i rossoneri

Il Milan ha perso un'occasione importante per rilanciare le proprie ambizioni in chiave Europa League, dato che si sarebbe avvicinato al quinti posto e avrebbe potuto allungare sul settimo (in caso di non vittoria dell'Inter stare col Napoli). Adesso i rossoneri hanno di fronte due impegni molto complicati contro Roma a San Siro e Atalanta a Bergamo. I ragazzi di Montella si giocheranno tutto nelle prossime due giornate.

Se con le piccole l'atteggiamento del Milan è stato dei migliori negli ultimi tempi, forse con avversari più importanti l'approccio sarà diverso. La concentrazione e la concretezza devono farla da padrona per fare bottino pieno. Nelle ultime tre giornate solamente 2 punti per i rossoneri. E' necessario cambiare passo se l'obiettivo è andare in Europa League. La squadra è ancora sesta e potrebbe accedere alla competizione tramite un preliminare estivo che però si vorrebbe evitare. Anche perché, oltre ad essere costretti a un raduno anticipato, i ragazzi di Montella salterebbero la ricca tournée in Cina. Dalle news Milan emerse, la società ci tiene all'Europa, però vorrebbe non dover dare buca alla trasferta cinese. E anche le strategie del calciomercato potrebbero cambiare in base alla posizione finale in campionato.