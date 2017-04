Calciomercato Inter, c'è il contatto per Bernardeschi

29/04/2017 10:44

CALCIOMERCATO INTER BERNARDESCHI / Giovani in rampa di lancio e possibilmente italiani. L'identikit degli obiettivi di calciomercato Inter è tracciato da tempo e la dirigenza è al lavoro per arrivare in fretta ai tasselli cerchiati in rosso nella lista dei desideri. Tra questi spicca sicuramente il nome di Federico Bernardeschi, gioiello della Fiorentina da tempo nei radar nerazzurri. Nei giorni scorsi, racconta 'La Gazzetta dello Sport', il Ds Piero Ausilio avrebbe incontrato l'agente del giocatore, Beppe Bozzo, per fare il punto della situazione. Ma oltre a ribadire il forte interesse da parte della società interista nei confronti del talento di Carrara, si sarebbe già iniziato a parlare di contratto e di cifre. Prima, però, il giocatore deve dare una risposta alla Fiorentina sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2019: se firma, partirà l'anno prossimo probabilmente a cifre ancora più alte, altrimenti l'addio arriverebbe già quest'estate. Rifiutata la Juventus, l'ostacolo principale per l'Inter è rappresentato ora dal Chelsea. I nerazzurri sono disposti comunque a stanziare qualcosa come 40 milioni di euro, ma potrebbero non bastare a convincere i viola.



L.P.