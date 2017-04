Torino-Sampdoria, Mihajlovic: "Il derby non esiste". Ma annuncia due esclusioni

28/04/2017 14:08

TORINO SAMPDORIA MIHAJLOVIC CONFERENZA / Conferenza stampa per Sinisa Mihajlovic: il Torino domani attende la Sampdoria nella partita che precede il derby con la Juventus. Il tecnico granata però non vuole sentire parlare della stracittaadina: "Si pensa solo alla Sampdoria. Dopo avremo sette giorni per il derby. Non esiste pensarci ora".

Testa al campo quindi, anche se Mihajlovic annuncia l'esclusione di due diffidati: "Ne abbiamo tre: Ljajic, Moretti e Castan. Qualcuno di loro sicuramente giocherà e certamente per un difensore è più facile essere ammoniti. Quindi Ljajic giocherà, Moretti e Castan no". Tra gli assenti anche Benassi ("ha ancora un problema al polpaccio"), mentre il modulo non cambia: "Con il nuovo sistema copriamo meglio il campo e giochiamo anche meglio. Quello che conta però è l'atteggiamento. Per un allenatore la cosa più difficile è entrare nella testa dei calciatori. Quasi tutti i tecnici sono bravi sulla tattica, la differenza la fa la convinzione".

Per lui contro la Sampdoria è una sfida al passato: "Sono rimasto molto legato ai colori blucerchiati, ma iamo più forti di loro e domani dobbiamo dimostrarlo battendoli. Ferrero è un presidente diverso da tutti gli altri, solare e ricco di energie. Gli voglio molto bene perchè con me si è sempre comportato da signore. Vedo che è molto cambiato rispetto all'inizio. Sta diventando un grande Presidente: è quello che a cui voglio più bene insieme a Moratti. Per Cairo ho grande rispetto, è diverso da Ferrero che è molto più alla mano".

B.D.S.