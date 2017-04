Calciomercato Genoa, Laxalt: "Chelsea? Mi fa piacere, ma ora non ci penso"

27/04/2017 15:21

CALCIOMERCATO GENOA LAXALT / Al 'Secolo XIX' Diego Laxalt ha respinto l'argomento mercato e le voci che lo danno nel mirino del Chelsea di Antonio Conte: "Mi ha fatto molto piacere leggere dell'interesse dei 'Blues' nei miei confronti, però adesso sono concentrato solo sulla gara col Chievo - le parole del 23enne centrocampista uruguagio in forza al Genoa - Credetemi, non c’è tempo per parlare di altro. Ora abbiamo queste ultime cinque partite in cui dovremo fare più punti possibili".

R.A.