Palmeiras, follia Felipe Melo: ora rischia la stangata

27/04/2017 11:36

PALMEIRAS FELIPE MELO / Un'altra serata di follia per Felipe Melo, non nuovo a episodi sopra le righe all'interno del rettangolo di gioco. L'ex centrocampista dell'Inter, ora al Palmeiras, è tornato a far parlare di sè nella sfida di Coppa Libertadores contro il Penarol nella quale ha innescato una maxi-rissa a partita conclusa. Al triplice fischio, infatti, si è innescata una discussione in campo ed il brasiliano ha colpito con due pugni un avversario che lo stava avvicinando minacciosamente. Da lì è partita una vera e propria caccia all'uomo, con Melo che si è poi riparato dietro alcuni uomini della polizia presenti a bordocampo, mentre ormai sul prato volavano colpi proibiti tra le due formazioni per alcuni minuti. Ora si attendono le decisioni delle autorità sudamericane, ma il rischio stangata per l'ex interista è molto elevato. La gara, per la cronaca, è stata vinta dal Palmeiras per 2-3.



L.P.