Calciomercato Milan, 35 milioni per il colpo Dzeko

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

27/04/2017 08:09

CALCIOMERCATO MILAN DZEKO / Edin Dzeko è uno dei principali obiettivi del calciomercato Milan estivo 2017: come si legge sulle pagine dell'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', le avventure di Carlos Bacca e Gianluca Lapadula in rossonero sono ormai ai titoli di coda, con l'allenatore Vincenzo Montella pronto a 'scaricarli' per mettere le mani sull'attaccante bosniaco della Roma. Serviranno, però, almeno 35 milioni di euro per mettere a segno il colpo di calciomercato.

Gli altri nomi 'caldi' in orbita Milan per l'attacco restano Pierre-Emerick Aubameyang, corteggiato anche dal Real Madrid e tentato - scrive 'La Gazzetta dello Sport' - da un'offerta da 10 milioni di euro netti a stagione firmata Paris Saint-Germain ed Alvaro Morata, seguito anche da Chelsea e Manchester United e per il quale nelle ultime ore - riporta 'Tuttosport' - si è tornato a parlare di un suggestivo ritorno alla Juventus.