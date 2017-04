Calciomercato Milan, insidia Mourinho per Morata

Alessio Lento (@lentuzzo)

26/04/2017 09:11

CALCIOMERCATO MILAN MORATA - Continuano ad aggiungersi pretendenti nella corsa ad Alvaro Morata. L'ex attaccante della Juventus fatica a trovare spazio nel Real Madrid ed è pronto a lasciare i castigliani per trovare continuità altrove. Per lui gli interessamenti non mancano in vista del calciomercato estivo: club italiani e inglesi sono pronti a scatenare un'asta per il 24enne calciatore. Il suo nome è finito, infatti, sul taccuino degli uomini che si occupano del calciomercato Milan, desiderosi di regalare al tecnico Vincenzo Montella un bomber di sicuro affidamento vista la probabile cessione di Carlos Bacca. Ma i rossoneri non sono, ovviamente, i soli.

Calciomercato Milan, anche il Manchester United su Morata

Dalla Spagna, infatti, rimbalza la voce che vorrebbe José Mourinho molto interessato a Morata. Stando a quanto riporta 'Marca', il manager del Manchester United sarebbe pronto a negoziare la vendita di David de Gea al Real Madrid e nell'affare potrebbe chiedere l'inserimento del madridista: potrebbe rappresentare il sostituto di Zlatan Ibrahimovic che, dopo l'infortunio al ginocchio, starà lontano dai campi da gioco per parecchi mesi. Senza dimenticare l'interesse del Chelsea di Antonio Conte. Mirabelli e Fassone sono avvisati, lo United è pronto ad andare all'assalto di Alvaro Morata.