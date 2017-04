Real Madrid, squalifica Sergio Ramos: sorride Zidane

25/04/2017 23:03

REAL MADRID RAMOS - Sospiro di sollievo per Sergio Ramos e Zidane. Il difensore del Real Madrid è stato squalificato per una sola giornata dopo l'entrataccia su Messi e il rosso rimediato nel 'Clasico' di domenica contro il Barcellona. Il capitano dei 'Blancos' salterà la prossima gara di Liga contro il Deportivo La Coruna, ma sarà comunque disponibile per le sfide con il Valencia e nel derby contro l'Atletico Madrid.



G.M.