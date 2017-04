Milan-Empoli, Lapadula: "Dovevamo essere più lucidi, crediamo ancora all'Europa"

23/04/2017 17:55

Gol bello e inutile oggi per Gianluca Lapadula. L'attaccante del Milan, ai microfoni di 'Premium Sport', ha espresso tutto il suo rammarico: "Mi spiace che il mio gol non sia servito a portare punti, peccato - ha detto - Complimenti all'Empoli che ha giocato una grande partita. Oggi abbiamo avuto tante occasioni, dovevamo essere più lucidi. Me compreso, oltre al gol ho avuto almeno quattro opportunità. Faremo di tutto per arrivare in Europa, non molliamo mai così come abbiamo dimostrato anche oggi. Sotto col Crotone, è una partita da vincere. Il rigore di Suso? Era giusto che lo tirasse lui".

N.L.C.