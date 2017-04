Manchester United, il comunicato UFFICIALE sugli infortuni di Ibrahimovic e Rojo

22/04/2017 20:07

NEWS MANCHESTER UNITED/ Il Manchester United ha diramato un comunicato ufficiale in merito agli infortuni rimediati da Zlatan Ibrahimovic e Marcos Rojo nel match di Europa League contro l'Anderlecht.

Dopo gli esami, spiega il club inglese, sono stati "confermati significativi danni ai legamenti crociati di entrambi i giocatori". La società comunica che i tempi di recupero potranno essere stimati solo in seguito ad ulteriori consultazioni mediche. Per il tipo di infortunio, però, è possibile affermare che tanto per Rojo, quanto per Ibrahimovic, la stagione in corso è da definirsi conclusa anzitempo.

S.F.