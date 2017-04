Calciomercato Milan, ESCLUSIVO: Mascherano-Galatasaray, le ultime sul Jefecito

ESCLUSIVO

CALCIOMERCATO MILAN MASCHERANO / La gara in casa della Juventus è stata forse una delle peggiori partite in 'blaugrana' di Javier Mascherano che, sin dalle ore successive alla partita, è stato inserito dalla stampa catalana nella lista delle possibili cessioni estive. Fresco di rinnovo con il Barcellona fino al 2019, el 'Jefecito' è stato accostato anche al calciomercato Milan nei giorni scorsi, mentre più di recente si è parlato di un'offerta da 5 milioni a stagione da parte del Galatasaray.

Calciomercato Milan, esclusivo: il punto su Mascherano

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, seppur reale, l'interesse del club turco non è mai sfociato in una trattativa così avanzata. Ad oggi, il Barça non ha ancora comunicato nulla in merito ad una possibile partenza all'argentino 32enne che, dal canto suo, non appare al momento intenzionato a lasciare il club catalano. Ogni valutazione definitiva verrà fatta al termine della stagione.