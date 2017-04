Calciomercato Serie B, il punto di Cm.it sulla giornata: tutti vogliono Di Carmine

Giovanni Remigare

20/04/2017 22:43

CALCIOMERCATO SERIE B / Continua ad appassionare il campionato di Serie B, grazie alla lotta ferrata per una posto per i play-offe e per i play-out. Nonostante ciò, le società stanno iniziando a programmare le prime mosse di calciomercato. Sono infatti tantissime le voci di calciomercato Serie B che si stanno già agitando i vari club e i vari calciatori. Tra questi, ci sono Benevento e Vicenza: per quanto concerne il club campano, a breve dovrebbe essere ufficializzato il rinnovo di Pier Graziano Gori, mentre De Luca si starebbe allontanando dai veneti.

Serie B, Di Carmine piace in serie A

Il Benevento e Graziano Gori stanno per raggiungere l'accordo per il prolungamento di contratto. Le due parti si incontreranno nei prossimi giorni in via definitiva per firmare i documenti ufficiali. Grazie alle brillanti prestazioni fornite nell'ultimo periodo, Samuel Di Carmine è diventato il nuovo pezzo pregiato della Serie B, attirando l'attenzione di molte squadre, soprattutto di Serie A come Fiorentina, Sampdoria e Chievo Verona. L'attaccante è legato al Perugia e sogna di giocare nella massima serie con il Grifo ma in caso di mancata promozione, gli scenari potrebbero cambiare nel corso del prossimo calciomercato. Novità anche per il futuro dell'attaccante del Vicenza De Luca che sembra essere arrivato al termine della sua avventura vicentina. Infatti, Brescia e Verona avrebbero chiesto informazioni all'Atalanta per poter trattare il trasferimento del calciatore.