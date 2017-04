Calciomercato Juventus, minaccia dalla Premier su Douglas Costa

20/04/2017 17:20

CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA TOTTENHAM / Douglas Costa è uno dei prossimi obiettivi di mercato della Juventus, ma i bianconeri dovranno essere pronti a fronteggiare la concorrenza. Sull'esterno brasiliano, secondo il 'Mirror', c'è anche il Tottenham, che è alla ricerca di alternative sulle fasce. I londinesi sarebbero pronti a offrire 30 milioni di sterline, circa 35 milioni di euro. I rapporti del giocatore con il Bayern Monaco, del resto, si sono complicati in seguito alla querelle per il rinnovo del contratto e un addio non è affatto da escludere.

N.L.C.