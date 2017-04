Barcellona-Juventus, Bonucci avvisa: "Adesso tutti ci devono temere!"

19/04/2017 23:05

BARCELLONA JUVENTUS/ Leonardo Bonucci non si nasconde: al termine di Barcellona-Juventus, ha voluto mandare un messaggio chiaro a Monaco, Real Madrid e Atletico Madrid, le possibili avversarie dei bianconeri in semifinale di Champions League.

"Sapevamo che loro volevano giocarsi la partita alti, siamo stati bravi a rimanere uniti e compatti nella fase difensiva grazie alla mano che ci hanno dato Mandzukic e Cuadrado - ha dichiarato a 'Premium Sport' - Grande prova di sacrificio. Dare tre gol al Barcellona all'andata e non subirne al Camp Nou, significa essere una grande squadra. Maglia scambiata con Messi? Mi faceva prendere la maglia di uno dei migliori calciatori del mondo, un cimelio importante per la mia collezione. Sarà contento mio figlio, anche se è più facile portargli quella di Belotti del derby. Chi voglio incontrare in semifinale? La domanda va fatta alle tre che non vogliono incontrarci, adesso la Juventus fa paura. Sulla carta la più facile è il Monaco, ma abbiamo visto che è una squadra temibile. Adesso gli altri dovranno temere la Juventus".

S.F.